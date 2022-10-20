Мобилизованные теперь могут передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в...

Мобилизованные теперь могут передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в спецоперации. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.Напомним, что действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями, из-за этого предпринимателям при мобилизации приходится в экстренном порядке закрывать бизнес или выходить из него, сообщают РИА Новости с ссылкой на секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчака.Данная инициатива позволит ИП и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или же просто сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется.Инициатива предоставляет мобилизованным семь суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением деятельности ИП или юрлица.Действие распространяется на граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также единственными учредителями организаций и одновременно осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа, призванные на военную службу по мобилизации, могут принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц в порядке, определенном законодательством РФ.Правоотношения распространяются на граждан, мобилизованных с 21 сентября.Фото из архива ГТРК "Владимир"