Чемпионат и первенство России по бесснежным дисциплинам ездового спорта прошли Центре лыжного...

Чемпионат и первенство России по бесснежным дисциплинам ездового спорта прошли Центре лыжного спорта и отдыха «Карпово» Вологодской области.Соревнования проходили два дня по четырём дисциплинам — карт, велосипед, скутер и кросс.Владимирская команда выступила более чем достойно и по итогам соревнований 9 раз поднимались на пьедестал почёта. В копилке нашего региона — одна серебряная и восемь золотых медалей. Из них в официальный зачёт идут четыре высших награды, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Особенно порадовали юные спортсмены Арсений Вылегжанин, Владимир Ермолаев, Вероника Постникова: борьба у них шла за секунды. Ребята выстояли и трижды завоёвывали золото!Фото пресс-служба администрации Владимирской области