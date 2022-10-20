В одной из номинаций.

Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения занял призовое место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Он стал победителем в номинации «За развитие социального партнёрства в организациях непроизводственной сферы». Об этом сообщает администрация Владимирской области.Этот конкурс проводят с 2000 года под эгидой министерства труда РФ. В нем сотрудники учреждений демонстрируют свои достижения в работе с персоналом, охрану труда и создание хороших условий работы.Итоги всероссийского конкурса подведут до 20 декабря.Отметим, что в 2021 году Владимирский комплексный центр социального обслуживания в этом конкурсе занял третье место.