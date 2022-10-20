В среду, 19-го октября, на выездном матче в Костроме прошла встреча владимирского клуба Торпедо с...

В среду, 19-го октября, на выездном матче в Костроме прошла встреча владимирского клуба "Торпедо" с местным "Спартаком".Первый тайм игры закончился со счетом 0:0. А в начале второго, на 48-й минуте, хозяева поля забили нашим первый гол. На 60-й минуте "Торпедо" выровняло счет, Никита Сударников подарил одно очко своей команде. Но на 90-й минуте "Спартак" все-таки вырвал победу с финальным счетом 2:1.До конца предварительного этапа первенства осталось пять туров.Фото https://www.pxfuel.com/