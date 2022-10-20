Чёрно-белые идут на 5-ом месте, набрав 21 очко.

Владимирское «Торпедо» уступило на выезде костромскому «Спартаку». Матч состоялся в среду 19 октября.Первый тайм встречи завершился вничью 0:0. В начале второй половины матча, на 48-й минуте, костромичи открыли счёт. Через 12 минут владимирцы сравняли цифры на табло. Отличился Никита Сударников. В конце поединка, на 90-й минуте, спартаковцы вырвали победу, забив второй мяч.Добавим, что до завершения предварительного этапа осталось пять туров. Чёрно-белые идут на 5-ом месте, набрав 21 очко.