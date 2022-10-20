Владимирское «Торпедо» 19 октября со счетом 2:1 проиграло «Спартаку» из Костромы в матче 1 7 тура Второго дивизиона России и опустилась на пятое место в турнирной таблице чемпионата. Первый

Владимирское «Торпедо» 19 октября со счетом 2:1 проиграло «Спартаку» из Костромы в матче 1 7 тура Второго дивизиона России и опустилась на пятое место в турнирной таблице чемпионата. Первый тайм, благодаря усилиям вратаря «черно-белых» Артема Ковешникова, закончился с нулями на табло. «Спартак» открыл счет с углового на 47-й минуте игры. Наши футболисты сравняли спустя 15