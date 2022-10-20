Владимирский государственный университет вошел в список ста лучших вузов страны по карьерным...

Владимирский государственный университет вошел в список ста лучших вузов страны по карьерным перспективам, которые ожидают студентов после его окончания. Рейтинг составил онлайн-сервис по поиску работы.Согласно проведенному исследованию, средние зарплаты выпускников вуза должны быть на уровне сорока пяти тысяч рублей. А их востребованность у работодателей оценивается почти в девять баллов.Вузы становились участниками рейтинга, только если минимум сто их выпускников последних двух лет имеют актуальные резюме на платформе - текущая трудоустроенность, стаж и другие критерии.В пятерку лучших вузов страны вошли Высшая школа экономики, РАНХиГС, "Синергия", Санкт-Петербургский политехнический и Московский государственный университеты.