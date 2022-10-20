На объекте почти все готово.

Власти Владимирской области планируют 1 ноября открыть горнолыжный комплекс на Студеной горе. Об этом рассказал директор департамента физкультуры и спорта Алексей Сипач.На объекте почти все готово. Остаётся решить юридические вопросы. Владельцы вырубили кустарники, увеличили склон, приобрели оборудование. Проводится техническая диагностика.Как подчеркнул госслужаший во время эфира Центра управления регионом, на Студёной горе появится несколько трасс: для детей, новичков и опытных спортсменов. Высота спуска для взрослых составит 300 метров, для детей – 150.Добавим, что ещё один комплекс может открыться в Веризино. С инвестором ведутся переговоры.