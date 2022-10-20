Администрация Владимирской области надеется, что горнолыжный комплекс на Студеной горе начнет работу с 1 ноября. Об этом сообщил директор департамента физкультуры и спорта Алексей Сипач. По

Администрация Владимирской области надеется, что горнолыжный комплекс на Студеной горе начнет работу с 1 ноября. Об этом сообщил директор департамента физкультуры и спорта Алексей Сипач. По словам чиновника, на объекте почти все готово к открытию, осталось уладить лишь юридические нюансы: «Собственники подготовили трассу, убрали кусты, увеличили склон, закупили оборудование. Сейчас проходит техническая диагностика, оформляются юридические