Компания будет платить 5000 рублей ежедневно пока не демонтирует здание.

Суд наказал застройщика за отказ снести владимирский ТЦ «Куб». С иском обратилась городская прокуратура.Ранее решено снести . Однако компания проигнорировала законное требование. В ходе проверки установлен факт эксплуатации здания вплоть до ноября 2019 года, а также неисполнение постановления судебных приставов о демонтаже постройки.Надзорное ведомство подало в суд на застройщика и взыскало неустойку за отказ снести ТЦ в размере 5000 рублей за каждый день просрочки.Решение пока не вступило в законную силу.Ранее СУ СК при демонтаже здания.