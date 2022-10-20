Суд удовлетворил требования владимирского прокурора и установил владельцу ТЦ «Куб» на улице Чайковского, который по решению суда должны снести, неустойку в 5 тысяч рублей в пользу мэрии

Суд удовлетворил требования владимирского прокурора и установил владельцу ТЦ «Куб» на улице Чайковского, который по решению суда должны снести, неустойку в 5 тысяч рублей в пользу мэрии Владимира за каждый день просрочки исполнения решения о сносе здания. ТЦ «Куб» построили в 2014 году, но в 2019 его признали самовольной постройкой. По решению суда здание должны