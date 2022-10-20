Карманных дел мастера замечены во Владимире. Жители областного центра жалуются на пропавшие в...

Карманных дел мастера замечены во Владимире. Жители областного центра жалуются на пропавшие в общественном транспорте кошельки. Есть ли надежда поймать щипача? Слово Кристине Ивановой.Не вор, а какой-то фокусник, говорит Анастасия. В автобусе из сумки девушки пропали не только кошелек, но и спортивная бутылка для воды.Как такое могло случиться, да еще и незаметно для хозяйки, Анастасия объяснить не может. В транспорт точно зашла с вещами. Заплатила за проезд.Анастасия Колова, жительница г.Владимира:- Около меня стояли какие-то люди. Подростки, студенты, которые обычно едут в центр, женщина средних лет. Но на них же не написано на лбу "вор-карманник".В автобусе даже не было давки. Щипачу, очевидно, было достаточно занятой телефоном девушки и расстегнутой сумки. Пропажу Анастасия обнаружила практически сразу, карты оперативно заблокировала. Из ценного злоумышленнику достались две тысячи рублей и флэшки с личным архивом. Последние жалко особенно, но вернуть их девушка уже не надеется - заявление не писала.Анастасия Колова, жительница г.Владимира:- Деньги мне, наверно, в принципе, не вернут. Из-за флэшек возбуждать уголовное дело? Ну, наверное, игра не стоит свеч. Возможно, это неправильно.Юрий Марченко, начальник дежурной части УМВД России по городу Владимиру:- Это неправильная позиция в том случае, если люди терпят от преступных посягательств, несут какой-то ущерб, но в полицию не обращаются. Преступники оставляют, в том числе, и биологические следы. Когда у гражданина похитят более дорогостоящий предмет, этих следов может не оказаться. Или они окажутся, но их невозможно будет с чем-то сверить. И невозможно будет работать. И раскрытие таких преступлений будет затруднено.А поймать на карманной краже с поличным, конечно, сложно. Обычно так называемые маршруточники работают в паре. Один вытаскивает кошелек, второй тут же уносит его - выходит на ближайшей остановке. При этом, красть в родном районе, да даже в родной области, решаются не все злоумышленники. Межрегиональные щипачи-гастролеры - дело для преступного мира обычное. Видимо, Анастасия попала именно на такого. В тот же день, когда она лишилась кошелька, во владимирской "Подслушке" появилась такая запись."Этот пост посвящается тому или той, кто сегодня у меня украл деньги в автобусе маршрут 24с... Тебе эти деньги боком выйдут, я не обеднею и ты, сволочь, не разбогатеешь.""Нет, никто не жаловался. Всегда все хорошо было".Кондукторам разглядеть карманников-профессионалов еще сложнее, чем пассажирам- голова занята другим. Оперативники еще раз напоминают: чуть больше внимания. Щипачи - никакие не фокусники, а, скорее, аналитики.Кристина Иванова:- Еще одна ошибка - считать, что карманники промышляют исключительно в общественном транспорте. Немало краж совершается на остановке - пока вы в толпе идете занимать себе место в автобусе, за вами и вашими вещами могут наблюдать. Так что, совет один - всегда и везде держите карман уже.Кристина Иванова, Илья Хлудов, Семен Карпов, Вести "Владимир".