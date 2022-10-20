В регионе идет подготовка к зиме – проверка дорожной техники, ее ремонт, закупка нового...

В регионе идет подготовка к зиме – проверка дорожной техники, ее ремонт, закупка нового оборудования и материалов, сообщает администрация области.На борьбу со снегом и гололедом этой зимой выйдут четыреста единиц техники - 155 комбинированных дорожных машин, 95 тракторов, работать будут погрузчики и автогрейдеры, а еще экскаваторы, бульдозеры и снегоочистители.Большинство машин универсальны, меняется только сезонное оборудование. Сейчас же идет заготовка реагентов.