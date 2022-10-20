Во Владимирской области сотрудницу отделения АО «Почта России» признали виновной в присвоении в крупном размере и приговорили к 1,5 годам условно с испытательным сроком на 1,5 года. По

Во Владимирской области сотрудницу отделения АО «Почта России» признали виновной в присвоении в крупном размере и приговорили к 1,5 годам условно с испытательным сроком на 1,5 года. По информации Камешковского районного суда, женщина была начальником почтового отделения. Пользуясь своим положением, она присвоила доверенные ей 99 тысяч рублей, а также похитила бытовую химию, косметические средства и