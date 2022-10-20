Об этом заявил губернатор.

Во Владимирской области формируют оперативный штаб по исполнению поручений Президента, связанных с . Об этом сообщил Александр Авдеев.«Для владимирцев уровень повышенной готовности сейчас не сопряжён ни с какими изменениями привычного ритма жизни. Среди задач: обеспечение экономической стабильности, безопасности, правопорядка и защите от ЧС. Будем решать их планово по отработанным схемам. Ситуация в регионе под контролем», - добавил губернатор.Напомним, что 19 октября Владимир Путин ввёл военное положение в четырёх новых субъектах РФ.