В комиссию вошли 16 человек.

Во Владимирской области состав Общественной наблюдательной комиссии по правам заключенных сократился с 19 до 16 человек. Накануне замначальника регионального УМВД Сергей Вдовин вручил членам ОНК удостоверения.В шестой состав вошли известные общественники, врачи, юристы, представители духовенства и НКО. Им предстоит реагировать на жалобы людей, находящихся в тюрьмах и колониях, а также проводить выездные проверки учреждений уголовно-исправительной системы. Владимирский омбудсмен Людмила Романова пожелала новому составу, чтобы их рекомендации были услышаны, восприняты и реализованы.Своё первое заседание комиссия проведёт до конца октября. На первых порах требуется выбрать председателя и утвердить план работы.