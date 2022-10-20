Во Владимирской области за прошлую неделю выявили 9 406 случаев ОРВИ и один вирус гриппа A(H1N1) у 58-летнего мужчины, сообщили в Роспотребнадзоре. Половина обратившихся в больницы – дети.

Во Владимирской области за прошлую неделю выявили 9 406 случаев ОРВИ и один вирус гриппа A(H1N1) у 58-летнего мужчины, сообщили в Роспотребнадзоре. Половина обратившихся в больницы – дети. Эпидемический порог превышен в среднем на 3,3%. А по возрасту от 15 лет и старше – аж на 53,2%. Во Владимире 2 909 жителей обращались в поликлинике,