С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176055 владимирцев.

Во Владимирской области на 20 октября выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 44 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 18 - в Ковровском, 5 - в Петушинском, по 2 - в Кольчугинском, Юрьев-Польском и Вязниковском, 5 - в Александровском, 8 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Судогодском, Меленковском и Камешковском, по 3 - в Киржачском, Суздальском и Гороховецком районах, а также 2 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176055 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 48871 заболевший во Владимире, 20779 - в Ковровском районе и 19039 - в округе Муром.