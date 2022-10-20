Во Владимирской области выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 20 октября. На 22 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 3 человека, накануне в больницу с тяжелой формой

Во Владимирской области выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 20 октября. На 22 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 3 человека, накануне в больницу с тяжелой формой заболевания попали 30 пациентов. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 176 055. В лидерах по заражениям Владимир – 44 заболевших за сутки.