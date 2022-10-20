На сайте мэрии Владимира появился документ, согласно которому временно исполняющему обязанности главы города Александру Максимову предлагается увеличить зарплату на 80% от нынешнего

На сайте мэрии Владимира появился документ, согласно которому временно исполняющему обязанности главы города Александру Максимову предлагается увеличить зарплату на 80% от нынешнего оклада. В документе написано, что предложение, рассмотренное комитетом по вопросам законности и безопасности, поступило от самого Александра Максимова. Владимирские депутаты смогут утвердить доплату на ближайшем собрании горсовета, которое пройдет 26 октября, но начисляться