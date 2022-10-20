В отношении сотрудницы одного из отделений АО Почта России в Камешковском районе, обвиняемой в...

В отношении сотрудницы одного из отделений АО "Почта России" в Камешковском районе, обвиняемой в присвоении вверенного ей имущества в крупном размере, постановлен обвинительный приговор. Об этом сообщает пресс-служба Камешковского райсуда.Так, начальница отделения почтовой связи с 28 октября 2020 по 9 февраля 2022 года, используя свое служебное положение, похитила вверенные ей денежные средства, а также товары, реализуемые через АО «Почта России», на общую сумму 280 240 рублей 78 копеек.Аналогичным образом в период с 30 декабря 2021 по 9 февраля 2022 года она похитила 99 150 рублей 65 копеек из отделения почтовой связи на территории Ковровского района.Суд назначил ей окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, также суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с женщины в пользу АО «Почта России» денежные средства в счет компенсации материального ущерба в размере 283 891 рубль 43 копейки.Фото https://www.pxfuel.com/