После последнего интервью всплыли подробности личной жизни Газманова-младшего.

После последнего интервью всплыли подробности личной жизни Газманова-младшего.На фоне тревожныхновостей каждый день появляются слухи об очередном отъезде кого-то из звездроссийской эстрады. Так, под удар попали Родион и Олег Газмановы. Однако, всвоем новом интервью Газманов-младший опроверг слухи об отъезде в Израиль,передает агентство .Ведущая ютуб-шоуАлена Жигалова, на котором как раз и побывал Газманов, также решила узнатьромантичную историю, стоящую за одним из главных хитов артиста. Родионрассказал, что написал и посвятил песню "Парами" одной девушке, скоторой он был в длительных отношениях. Однако, в какой-то момент молодые людипоняли, что отношения изжили себя и им лучше разойтись."Я песнюнаписал уже после расставания, когда узнал, что она выходит замуж", —рассказывает Родион Газманов. Впервые он исполнил песню в акустике на одном изконцертов, куда, по стечению обстоятельств, неожиданно притащилась бывшаялюбовница. Исполняя песню "Парами", экс-влюбленные смотрели друг надруга в слезах.Этот моментсмутил ведущую шоу, и она решила уточнить: "Подожди, она вышла замуж, апотом пришла на твой концерт? С мужем?"На это замечаниеРодион Газманов поспешил ответить, что все трое давно в дружеских отношениях. Возможно,это был последний момент, когда влюбленные могли бы сойтись назад, но этого непроизошло.Сейчас РодионГазманов полностью погружен в работу, сообщает Из-за напряженного графика поклонники даже потеряли артиста, предположив,что мужчина попал под частичную мобилизацию.