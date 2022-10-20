После последнего интервью всплыли подробности личной жизни Газманова-младшего.
После последнего интервью всплыли подробности личной жизни Газманова-младшего.
На фоне тревожных
новостей каждый день появляются слухи об очередном отъезде кого-то из звезд
российской эстрады. Так, под удар попали Родион и Олег Газмановы. Однако, в
своем новом интервью Газманов-младший опроверг слухи об отъезде в Израиль,
передает агентство .
Ведущая ютуб-шоу
Алена Жигалова, на котором как раз и побывал Газманов, также решила узнать
романтичную историю, стоящую за одним из главных хитов артиста. Родион
рассказал, что написал и посвятил песню "Парами" одной девушке, с
которой он был в длительных отношениях. Однако, в какой-то момент молодые люди
поняли, что отношения изжили себя и им лучше разойтись.
"Я песню
написал уже после расставания, когда узнал, что она выходит замуж", —
рассказывает Родион Газманов. Впервые он исполнил песню в акустике на одном из
концертов, куда, по стечению обстоятельств, неожиданно притащилась бывшая
любовница. Исполняя песню "Парами", экс-влюбленные смотрели друг на
друга в слезах.
Этот момент
смутил ведущую шоу, и она решила уточнить: "Подожди, она вышла замуж, а
потом пришла на твой концерт? С мужем?"
На это замечание
Родион Газманов поспешил ответить, что все трое давно в дружеских отношениях. Возможно,
это был последний момент, когда влюбленные могли бы сойтись назад, но этого не
произошло.
Сейчас Родион
Газманов полностью погружен в работу, сообщает Из-за напряженного графика поклонники даже потеряли артиста, предположив,
что мужчина попал под частичную мобилизацию.