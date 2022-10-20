Поклонники до сих пор гадают, где же сейчас находится внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков.

Поклонники до сих пор гадают, где же сейчас находится внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков.Еженедельношоумен Рустам Солнцев дает свои комментарии одному изданию. В последнем интервьюмужчина обсудил Аллу Пугачеву и ситуацию вокруг ее внука — Никиты Преснякова.В своихрассуждениях Солнцев поднимает провокационный вопрос. Шоумен предполагает, чтокто-то специально хочет отправить внука Аллы Пугачевой на Украину. Солнцевсчитает, в отместку артистке недоброжелатели могли опуститься до таких, посути, варварских методов."Я в этуситуацию верю с полпинка", — комментирует шоумен.Несмотря на то,что внук Аллы Пугачевой — публичная личность, свое местоположение Никита Пресняковне афиширует. По некоторым слухам, музыкант покинул Россию еще в первые днипосле объявления мобилизации. Другие источники сообщают, что Пресняков уехалпосле новостей о появлении повестки.Супруга внукаАллы Пугачевой Алена Краснова отказывается общаться с прессой. Однако, на еестраничке в социальных сетях выходит реклама, снятая в Москве. Судя по всему,девушка продолжает жить в России."Если Никитаоказался где-то благополучно за границей, то, слава Богу! Я ему желаю там быть",— заявляет Рустам Солнцев в конце беседы об Алле Пугачевой.