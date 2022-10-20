Поклонники до сих пор гадают, где же сейчас находится внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков.
Поклонники до сих пор гадают, где же сейчас находится внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков.
Еженедельно
шоумен Рустам Солнцев дает свои комментарии одному изданию. В последнем интервью
мужчина обсудил Аллу Пугачеву и ситуацию вокруг ее внука — Никиты Преснякова.
В своих
рассуждениях Солнцев поднимает провокационный вопрос. Шоумен предполагает, что
кто-то специально хочет отправить внука Аллы Пугачевой на Украину. Солнцев
считает, в отместку артистке недоброжелатели могли опуститься до таких, по
сути, варварских методов.
"Я в эту
ситуацию верю с полпинка", — комментирует шоумен.
Несмотря на то,
что внук Аллы Пугачевой — публичная личность, свое местоположение Никита Пресняков
не афиширует. По некоторым слухам, музыкант покинул Россию еще в первые дни
после объявления мобилизации. Другие источники сообщают, что Пресняков уехал
после новостей о появлении повестки.
Супруга внука
Аллы Пугачевой Алена Краснова отказывается общаться с прессой. Однако, на ее
страничке в социальных сетях выходит реклама, снятая в Москве. Судя по всему,
девушка продолжает жить в России.
"Если Никита
оказался где-то благополучно за границей, то, слава Богу! Я ему желаю там быть",
— заявляет Рустам Солнцев в конце беседы об Алле Пугачевой.