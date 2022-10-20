В Юрьев-Польском по требованию прокуратуры перед субъектами предпринимательства погашены долги по...

В Юрьев-Польском по требованию прокуратуры перед субъектами предпринимательства погашены долги по исполненным контрактам на сумму более 1,3 миллионов рублей.Установлено, что ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» с 13 субъектами предпринимательства заключены государственные контракты на поставку медикаментов, медицинских принадлежностей, организацию питания, охраны, обслуживание транспорта и пр.Прокуратура Юрьев-Польского района провела проверку, в результате которой выяснилось, что несмотря на исполнение договорных обязательств, предприниматели оплату в установленный срок не получили.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, на момент проверки задолженность по исполненным контрактам превышала 1,3 млн рублей.По результатам проверки прокурором руководителю учреждения здравоохранения внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным.В результате прокурорского вмешательства задолженность по исполненным контрактам погашена в полном объеме.Фото https://www.pxfuel.com/