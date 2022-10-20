В Муроме отделом дознания МО МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении...

В Муроме отделом дознания МО МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в угоне четырех автомобилей без цели хищения.Фигурант был задержан сотрудниками уголовного розыска в начале сентября. Ранее в полицию поступили сообщения об угонах отечественных автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Злоумышленник неправомерно пользовался чужим транспортом для поездок по городу. Выбирая во дворах автомобили «ВАЗ», молодой человек проникал в салоны, и, взламывая замки зажигания или используя находившиеся внутри ключи, приводил авто в движение, а спустя время оставлял транспорт на городских улицах.Местонахождение всех автомобилей было установлено полицейскими.Ранее обвиняемый уже попадал в поле зрения правоохранителей. Первый из четырех предъявленных противоправных эпизодов он совершил спустя несколько дней после освобождения из мест лишения свободы.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Фото https://www.pxfuel.com/