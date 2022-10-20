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<a href="https://33live.ru/novosti/20-10-2022-zastrojshhik-kuba-na-chajkovskogo-budet-ezhednevno-platit-po-5-tysyach-rublej-za-neispolnenie-resheniya-suda-o-snose.html" target="_blank">Застройщик «Куба» на Чайковского будет ежедневно платить по 5 тысяч рублей за неисполнение решения суда о сносе</a> - Застройщик, он же и владелец торгового центра «Куб» ежедневно будет платить по 5 тысяч рублей в качестве неустойки за неисполнение решения о сносе. Об этом сообщает прокуратура Владимирской