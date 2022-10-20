Застройщик, он же и владелец торгового центра «Куб» ежедневно будет платить по 5 тысяч рублей в качестве неустойки за неисполнение решения о сносе. Об этом сообщает прокуратура Владимирской
Застройщик, он же и владелец торгового центра «Куб» ежедневно будет платить по 5 тысяч рублей в качестве неустойки за неисполнение решения о сносе. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области. Надзорный орган добился назначения судебной неустойки за неисполнение решение суда о ликвидации незаконной постройки. Напомним, еще в 2015 году суд признал здание торгового центра самовольной постройкой.