В Меленках прокурором направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, до смерти...

В Меленках прокурором направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, до смерти забившего своего приятеля.Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, 19 октября 2021 года обвиняемый распивал спиртные напитки в гостях у своего знакомого в Меленках.Внезапно между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник, применяя используемый в качестве оружия металлический чайник, нанес потерпевшему с достаточной силой не менее 3-х ударов по голове, после чего они продолжили потребление спиртного.28 октября 2021 года в ходе распития спиртного между приятелями вновь произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс знакомому с достаточной силой не менее 2-х ударов кулаками по лицу и не менее 4-х ударов кулаками в область туловища потерпевшего.В результате этого пострадавшему причинена тупая травма живота и грудной клетки с разрывом селезенки и множественными переломами ребер, закрытая черепно-мозговая травма и пр., от которых тот скончался на месте преступления спустя несколько дней.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Меленковский районный суд.Фото https://www.pxfuel.com/