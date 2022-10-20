Карманных дел мастера замечены во Владимире. Жители областного центра жалуются на кражи в...

Карманных дел мастера замечены во Владимире. Жители областного центра жалуются на кражи в общественном транспорте. Причем, ряд похожих преступлений случился в один и тот же день.Одна из пострадавших от рук карманника рассказала, что из ее сумки пропал кошелек. Видимо, работал щипач-профессионал. В автобусе не было давки, но злоумышленнику, очевидно, было достаточно занятой телефоном девушки и расстегнутой сумки. Пропажу Анастасия обнаружила практически сразу, карты оперативно заблокировала. Из ценного преступнику достались две тысячи рублей и флэшки с личным архивом. Последние жалко особенно, но вернуть их девушка уже не надеется - заявление не писала.Анастасия Колова, жительница г.Владимира:- Деньги мне, наверно, в принципе, не вернут. Из-за флэшек возбуждать уголовное дело? Ну, наверное, игра не стоит свеч. Возможно, это неправильно.Почему важно обратиться в полицию, даже если пропала незначительная сумма? И в каких местах чаще всего промышляют карманники, расскажем в нашем репортаже вечером, в итоговом выпуске в 21:05.