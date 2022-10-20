На женщину возбуждено уголовное дело. Проходя мимо парковки торгового центра, ковровчанка увидела...

На женщину возбуждено уголовное дело.Проходя мимо парковки торгового центра, ковровчанка увидела автомобиль, дверь которого была не заперта, а хозяйка отвлеклась. Воспользовавшись моментом, злоумышленница похитила из салона рюкзак, в котором находились деньги, ювелирные украшения и документы, после чего скрылась.Сумма причиненного собственнице ущерба превысила 150 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Обвиняемая была задержана сотрудниками полиции. Свою причастность к содеянному она отрицать не стала, пояснив, что часть денег успела потратить. Позже полицейские нашли выброшенный ею рюкзак с документами.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/