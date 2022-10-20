Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Житель Коврова приговорён к 3,5 годам тюрьмы за кражу iPhone 12. Об этом рассказали наши коллеги из РИАВ ночь с 12 на 13 февраля в городе-оружейников на улице Строителей злоумышленник попытался отобрать смартфон, увидев его в кармане куртки прохожего. Ковровчанин попытался дать отпор грабителю, но тот избил его и скрылся с места преступления с похищенным телефоном. Ущерб превысил 70 тысяч рублей.Правоохранители завели уголовное дело. Преступника задержали. Подозреваемый признал свою вину, но от дачи показаний отказался. В итоге Ковровский городской суд отправил его в колонию общего режима.