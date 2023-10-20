Более 100 га сельхозземель во Владимирской области оказались загрязнены токсинами. В...

Более 100 га сельхозземель во Владимирской области оказались загрязнены токсинами.В Александровском, Кольчугинском, Ковровском, Петушинском, Собинском, Селивановском, Суздальском и Юрьев-Польском районах Владимирской области выявлено загрязнение почвы, на общей площади 116,23 га, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.В соответствии с протоколами испытаний ФГБУ «ВНИИЗЖ», на 17 земельных участках сельскохозяйственного назначения выявлено превышение допустимых значений токсикантов (солей тяжелых металлов, нитратов) и санитарно- бактериологических показателей.Кроме того, на территориях Костромского, Макарьевского, Сусанинского и Красносельского районов Костромской области на 16 земельных участках выявлена деградация (снижение агрохимических показателей) на общей площади 4,98 га.Пресс-служба управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.