Более трех тысяч владимирцев установили бесплатное мобильное приложение Госуслуги.Дом. Его...

Более трех тысяч владимирцев установили бесплатное мобильное приложение "Госуслуги.Дом".Его разработал в этом году оператор государственной информационной системы ЖКХ при поддержке Минстроя и Минцифры.Теперь, нажав одну кнопку, жители многоквартирных домов могут оплачивать без комиссии услуги ЖКХ, передавать показания приборов учета, получать обратную связь от управляющей компании. И, не выходя из квартиры, проводить онлайн-голосования по вопросам дома, изучать информацию о сроках проведения капитального ремонта. В следующем году планируется подключить не только жителей многоквартирных, но и жилых домов. Чтобы установить мобильное приложение, нужна учетная запись в Госуслугах.Елена Андреева, главный жилищный инспектор Владимирской области:- Условно, там, вы вышли на площадку, да, увидели, что не горит лампочка, вы сразу можете никуда не идти, со своего мобильного телефона подать заявку. И, соответственно, потребовать ее исполнения оперативного . И, соответственно, никуда не ходить. Поэтому мобильное приложение очень удобное.