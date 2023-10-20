Смотрите в дайджесте:– Крупное лесоперерабатывающее предприятие пыталось нелегально перевезти древесину– В Юрьев-Польском 60-летний мужчина подготовил “на зиму” 5,5 килограммов
<a href="https://33live.ru/novosti/20-10-2023-dajdzhest-kriminal-20102023.html" target="_blank">Дайджест (криминал) 20.10.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– Крупное лесоперерабатывающее предприятие пыталось нелегально перевезти древесину– В Юрьев-Польском 60-летний мужчина подготовил “на зиму” 5,5 килограммов
[url=https://33live.ru/novosti/20-10-2023-dajdzhest-kriminal-20102023.html]Дайджест (криминал) 20.10.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– Крупное лесоперерабатывающее предприятие пыталось нелегально перевезти древесину– В Юрьев-Польском 60-летний мужчина подготовил “на зиму” 5,5 килограммов