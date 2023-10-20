Смотрите в дайджесте:– Крупное лесоперерабатывающее предприятие пыталось нелегально перевезти древесину– В Юрьев-Польском 60-летний мужчина подготовил “на зиму” 5,5 килограммов

Смотрите в дайджесте:– Крупное лесоперерабатывающее предприятие пыталось нелегально перевезти древесину– В Юрьев-Польском 60-летний мужчина подготовил “на зиму” 5,5 килограммов конопли– В Муроме у 21-летнего парня обнаружили 38 свертков с наркотиками