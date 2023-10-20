Продюсер всегда славился своими громкими заявлениями, не соответствующими действительности. Очередным новостям от Андрея Разина удивилась Татьяна Буланова.

Продюсер всегда славился своими громкими заявлениями, не соответствующими действительности. Очередным новостям от Андрея Разина удивилась Татьяна Буланова.На днях в московском "Крокус Сити Холле" отгремел концерт памяти Юрии Шатунова — в прошлом месяце любимец российской публики мог бы отметить юбилей, но, увы, не дожил до 50-летия. Почтить память великого артиста вышли на сцену знаковые фигуры российского шоу-бизнеса, среди которых Алсу, "Дискотека Авария", SHAMAN, Лариса Долина и многие другие,Андрей Разин, чья роль в судьбе группы "Ласковый май" и лично Юрия Шатунова не вызывает сомнений, на вечер приглашен не был и высказался по этому поводу однозначно. Точнее — очень неоднозначно. Продюсер окрестил мероприятие сатанинским и пообещал молиться за то, чтобы каждого его участника поразили болезни. Кто-то посмеялся, кто-то воздержался, кто-то испугался, как Татьяна Буланова.Например, Григорий Лепс и Дима Билан почему-то от выступлений отказались, причем без комментариев. До последнего момента Ларисы Долиной. Татьяна Буланова отреагировала на слова Разина с опаской и .Теперь, когда концерт памяти Шатунова состоялся и, слава Богу, никто не умер, артисты подводят некоторые итоги. Татьяна Буланова, в частности, подчеркнула, что композицию "Ласкового мая" "Звездная ночь" исполнила второй раз в жизни, и по поводу первого исполнения сам Юрий Шатунов был в курсе. Потому певица искренне не понимает проклятий Разина.Отдельно Татьяна Буланова отметила очередные сомнительные слова продюсера "Ласкового мая": человек, в свое время представившийся племянником Горбачева, уверяет, что помог певице с получением статуса заслуженной артистки страны."Это для меня новость! Не знала..." — всплеснула руками Татьяна Буланова и тут же попросила посодействовать Разина в получении звания уже народной артистки. — Походатайствуйте, Андрей!"Певица не отрицает, что у нее были связи с Андреем Разиным в девяностые годы, хотя и подчеркивает, что тесными они не были. При этом Татьяна Буланова напоминает, что продюсер так и не посодействовал Юрию Шатунову в получении звания народного артиста, которое ему, собственно, и не нужно: "Настоящий народный артист — без званий и наград!".