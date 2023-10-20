Губернатор Александр Авдеев в Коврове проконтролировал, как проходят работы по программе...

Губернатор Александр Авдеев в Коврове проконтролировал, как проходят работы по программе благоустройства.Большие перемены ждут улицу Комсомольскую.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сложилась неравномерная система благоустройства. Какая-то её часть осталась с советского времени, а какая-то появилась в начале двухтысячных. Сейчас идёт новая застройка, есть уже хорошие примеры комплексного благоустройства.. Мы прошли по улицам города и наметили планы на несколько лет вперёд.Дорога от южного въезда в Ковров со стороны Мелехово проходит через новые жилые кварталы, которые нуждаются в детских площадках, местах для выгула домашних питомцев.Проект комплексного благоустройства этой территории должен стать примером для других муниципалитетов, поэтому важно в ближайшее время начать работу по преображению облика второго по величине города региона, заявил Авдеев.Также губернатор проверил, как идут работы в будущей школе. Сейчас строительство в самом разгаре, поэтому есть ещё возможность внести дополнения, чтобы территория учебного заведения была максимально удобной для учеников. Александр Авдеев обговорил со строителями возможность создания парковки, чтобы родителям было удобнее привозить детей к началу уроков.Елена Фомина, глава г.Коврова:- Поставлена задача завершить работы в текущем году. В срочном порядке необходимо закончить благоустройство территории вокруг школы, фасадные работы, пустить в здание тепло, чтобы там можно было проводить отделку.