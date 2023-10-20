Популярный комик за полтора года набрал кучу проблем. Стало известно, чего добился Семен Слепаков.

Популярный комик за полтора года набрал кучу проблем. Стало известно, чего добился Семен Слепаков.Популярный комик стал кумиром россиян, благодаря своим юмористическим песням и скетчам. Он часто выступает с сатирическими номерами, в которых освещает различные социальные и политические темы. Семен Слепаков* имеет множество поклонников в России и за ее пределами. Искрометный юмор и талант в сочетании с музыкальными способностями делают его одним из наиболее узнаваемых и любимых российских артистов.Правда, в прошлом году Семен Слепаков* растерял большую часть своей аудитории. Дело в том, что многие артисты полтора года назад приняли решение покинуть Родину с одним и тем же мотивом. Большинство предпочло умолчать о взглядах на ситуацию в мире, но некоторые звезды принялись открещиваться от страны, которая все это время их кормила.Примером такого человека и служит влиятельный комедиант. На днях массово огласили на всю Россию исход юмориста Семена Слепакова*. Выяснилось, что мужчина остался без жилья в родной стране. Комик продал свою роскошную квартиру в самом центре Москвы. Как сообщает , площадь недвижимости составляет 217 квадратных метров.К слову, в отличие от юмориста, известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина не желает продавать свою недвижимость. Наоборот, она хочет, чтобы ее квартира осталась как память о Василии Макаровиче и о ней. Как сообщает телеканал , актриса призвала внучку Ольгу отказаться от доли московской квартиры ради создания там музея.К слову, в сердцах поклонников еще теплится надежда на то, что комик Слепаков* достигнет успеха за рубежом. Звездный мужчина сумел воодушевить фанатов и настроить на позитив, поэтому многие уверены в его блестящем результате карьеры. Ранее "Дни.ру" , что на Семена Слепакова* просят возбудить уголовное дело из-за провокационной песни.* признан иноагентом по решению Минюста РФ