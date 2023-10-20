Из-за перекрытой на ремонт одной из ключевых улиц во Владимире изменятся маршруты автобусов и...

Из-за перекрытой на ремонт одной из ключевых улиц во Владимире изменятся маршруты автобусов и троллейбусов.Сегодня, 20 октября с 23 часов и до 5 часов 22 октября года будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Батурина на участке от улицы Луначарского до улицы Сакко и Ванцетти, сообщает пресс-служба администрации Владимира.Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Луначарского, Горького, Сакко и Ванцетти и Мира.На это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через ул. Батурина.Троллейбусные маршруты:№ 7 - будет обслуживаться автобусами большого класса (на указателе маршрута №7Т) по тарифам и с предоставлением льгот, предусмотренных в троллейбусе. Путь следования в районе участка ремонта: по улице Горького через остановку «Юрьевская застава» с поворотом на улицу Мира до остановки «Центральный парк», далее по обычному маршруту до «ВЭМЗ». На остальных участках маршрута - без изменений.№ 8 (внешнее кольцо) - путь следования в районе участка ремонта: по улице Горького через остановку «Юрьевская застава» без обслуживания остановок «Центральный рынок» и «улица Мира». На остальных участках маршрута без изменений.Автобусные маршруты:№№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 7С, 13С, 36, 54, 55С, 56.Путь следования в районе участка ремонта: по улице Горького через остановку «Юрьевская застава» с правым поворотом на улицу Мира до остановки «улица Мира» (д. 29), далее по обычному маршруту. На остальных участках маршрутов - без изменений.Маршруты №№ 17 и 27.Путь следования в районе участка ремонта: по улице Горького через остановку «Юрьевская застава» с правым поворотом на улицу Мира до остановки «Центральный парк», далее по обычному маршруту. На остальных участках маршрутов - без изменений.Фото: https://www.pxfuel.com и пресс-служба администрации Владимира.