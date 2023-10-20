Осень является благоприятным временем для начинаний. Пермский психолог Наталья Лаищева считает, что занятия новой деятельностью помогут поднять настроение и избавиться от хандры. По ..

Осень является благоприятным временем для начинаний. Пермский психолог Наталья Лаищева считает, что занятия новой деятельностью помогут поднять настроение и избавиться от хандры.По словам специалиста, причин депрессии может быть две. "Первая — вы не впускаете в свою жизнь то, чего хотите. Второе — впускаете в свою жизнь то, чего не хотите. Проанализируйте: что это могло бы быть? Глубокое понимание своих желаний и потребностей — основное при работе с этой темой", — цитирует специалиста .Психолог отметила, что в борьбе с плохим настроением нужно уделить внимание питанию, сну и своему здоровью. Также получить заряд энергии помогут, казалось бы, элементарные вещи: чтение книги или простой отдых.