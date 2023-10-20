Правоохранители заставили Центральную городскую больницу Коврова погасить задолженность перед субъектами предпринимательства на общую сумму более 10 млн рублей.

Правоохранители заставили Центральную городскую больницу Коврова погасить задолженность перед субъектами предпринимательства на общую сумму более 10 млн рублей. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Во время проверки сотрудники установили, что учреждение здравоохранения заключило с 22 субъектами бизнеса различные договоры. Среди них оказались контракты на поставку лекарств, расходных материалов и оказание охранных услуг.Обязательства перед больницей были выполнены, а вот с оплатой за проделанную работу возникли проблемы. «На момент проверки задолженность превышала 10 млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В адрес главврача ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова» было внесено прокурорское представление. Сегодня медучреждение полностью расплатилось.