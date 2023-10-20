Более 10 добровольцев со всех уголков Владимирской области отбыли для прохождения военной служб по контракту.

Более 10 добровольцев со всех уголков Владимирской области отбыли для прохождения военной служб по контракту. Об этом в четверг, 19 октября, сообщила администрации регионального центра.Земляков провожали родственники и знакомые, представители органов власти, военного комиссариата и духовенства. Звучали слова благодарности. Бойцов напутствовали, им желали вернуться домой живыми и невредимыми.Как отметила участвовавшая в проводах замминистра образования и молодёжной политики региона Елена Янина, владимирцы гордятся своими воинами: «Хочется добавить, что пока мы не победили, но все вместе мы победим!»