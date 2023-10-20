В УМВД области прокомментировали недавний рейд на «Владимирский хлебокомбинат». 19 октября примерно в 16:00 во владимирском информпространстве появилось официальное заявление со стороны

В УМВД области прокомментировали недавний рейд на «Владимирский хлебокомбинат». 19 октября примерно в 16:00 во владимирском информпространстве появилось официальное заявление со стороны предприятия. В нем указывалось, что жители области не будут обеспечены хлебом вовремя, но якобы не по вине производителя. На рабочих местах отсутствовали ключевые сотрудники мужского пола. Они проходили досмотры в рамках проверки предприятия