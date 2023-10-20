Начали разбирать последний дом, который мешал строить Рпенский проезд во Владимире. Она готова на...

Начали разбирать последний дом, который мешал строить Рпенский проезд во Владимире.Она готова на 90 процентов. Последний нерасселенный дом на пути дублера Добросельской уже начали разбирать. Напомню, изначально хозяев не устроила компенсация от администрации- десять с половиной миллионов рублей. И вот, спустя полтора года судов, стороны решили пойти на мировую. Что теперь будет с оставшимся долгом по ипотеке? Какой, по итогу, получилась компенсация? Кристина Иванова продолжит.Каркасник по канадской технологии еще послужит своим теперь уже бывшим владельцам - в последнем доме на Рпенском проезде начали разбирать на доски второй этаж. Оттуда как раз хорошо видно концы оборванной дороги, которые никак не могут соединиться. Теперь, очевидно, все преграды устранены. Коттедж окончательно исчезнет через несколько дней.Александра Кишова, жительница дома на Рпенском проезде:- Все это стремительно. Это вот 17-го мы были на суде. А с 18-го у нас уже эта котовасия идет. И не пугает, и не радует. Единственное, знаете, облегчение душевное. Потому что мы жили в таком состоянии: куда? А теперь у нас есть крыша, есть стены.На этот дом на Добросельской Кишовы согласились сразу. Даже несмотря на то, что здесь пока нет газа, ремонта и крыльца.- А у вас ключей еще нет?- Нету!Забрать ключи у прежнего владельца должны на днях - мужчина все еще перевозит вещи. В собственность Кишовы уже вступили. Прописались. Подвозят доски - пригодятся. Помогают с этим предоставленные городом рабочие. В счет компенсации. Также новоселам позволено увезти стены, полы - да все, что получится - с прежнего места жительства. Благодаря мировой, которую удалось заключить на последнем судебном заседании.Лариса Маринич, адвокат семьи Кишовых:- Между администрацией города и моими доверителями компромисс найден и, я полагаю, что будут в ближайшее время все технические вопросы решены по переезду моих доверителей по новому месту жительства, ну а, соответственно, город получит дорогу.Еще одно, возможно, финальное заседание пройдет 30 октября. Скорее всего, тогда же будет решен вопрос с непогашенной ипотекой Кишовых - миллион с небольшим. При этом, видимо, администрации Владимира уже пришлось изрядно потратиться. Дом на Рпенском был оценен в 10,5 миллионов рублей, этот - а объявление на Авито все еще висит - продавался за 15. Но сроки сдачи масштабного проекта уже переносились, потому, очевидно, торговаться было некогда.Кристина Иванова:- Поехать долгожданный дублер Добросельской должен уже этой зимой, ну, по крайней мере, так обещают. Времени у строителей немного, потому к процессу "ломать и сразу строить", вероятно, приступят очень скоро. Официально замкнуть пока что разделенный на две части Рпенский проезд должны до 15 ноября.Кристина Иванова, Андрей Синягин, Вести "Владимир".