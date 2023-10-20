Народный прогноз погоды обещает жителям Владимирской области день похолодания. В субботу, 21...

"Народный прогноз погоды" обещает жителям Владимирской области "день похолодания".В субботу, 21 октября, погоду в регионе сформирует северо-восточная периферия циклона, приближающегося с юго-запада.Облачная погода начнет меняться и после того как пройдут дожди, придет ясный день. Осадков не ожидается.Воздух прогреется до 3 градусов тепла. Ночью - минус 1.Ветер умеренный, до 4 метров в секунду.Атмосферное давление 748 - 754 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды- Издавна день 21 октября считался в народной метеорологии днем похолодания.- Погодные приметы советуют серьезно отнестись к подготовке к зиме.Фото: https://www.pxfuel.com