Маленькая подсказка: розовый, много розового, полный кукольный домик розового. Да-да, это звезда нашумевшей картины Барби Марго Робби.

Маленькая подсказка: розовый, много розового, полный кукольный домик розового. Да-да, это звезда нашумевшей картины "Барби" Марго Робби.Журнал Maxim в очередной раз опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин планеты. Казалось бы, насколько сложно запихнуть все многообразие прекрасной половины человечества в жалкую сотню. Однако первая строчка мало у кого вызвала сомнения — конечно же, это Марго Робби, исполнившая главную роль в сверхуспешной картине этого года "Барби".Девушка далеко не впервые попадает в этот заветный рейтинг, более того, даже не в первый раз его возглавляет. Редакторы журнала, видимо, являются истинными поклонниками талантов этой прекрасной актрисы, ведь она находится на самом верху уже четвертый раз — видимо, дело все-таки не в фильме.Сегодня "Барби", вчера громко выстрелившее тарантиновское "Однажды в... Голливуде", позавчера сумасшедший блокбастер с Ди Каприо "Волк с Уолл-стрит"... Каждая из этих картин прекрасна по-своему, но при этом прекрасна и одним: потрясающей Марго Робби.Позади себя актриса оставила множество не менее прекрасных девушек, среди которых и актрисы, и певицы, и спортсменки и даже жены афроамериканских рэперов. Место нашлось и таким дамам, как Николь Кидман и Кайли Миноуг. Что ж, ждем новых ролей от Марго Робби: пока что конкуренток у нее нет.