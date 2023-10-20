Стало известно, как дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце проводят время.

Стало известно, как дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце проводят время.Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались три года назад. В тот момент многие сопереживали актрисе, ведь она не скрывала, что отношения завершились не слишком гладко. Впрочем, сейчас у брюнетки все хорошо как никогда. После развода она похорошела, расцвела и стала чувствовать себя царицей собственной жизни. К тому же, совсем без поддержки и помощи артистка не осталась. Двоих детей, Тимофея и Мию, Павел Прилучный и Агата Муцениеце воспитывают совместными усилиями.В своих социальных сетях актер часто показывает, как проводит время с дочерью и сыном. Не так давно Прилучный снова женился и стал отцом в третий раз, тем не менее ему удалось сохранить связь с наследниками от прошлых отношений. В какой-то момент начало казаться, что бывшие супруги пришли к взаимопониманию, хоть и со скрипом. Но все изменилось пару недель назад, когда Агата Муцениеце вдруг подала на Павла Прилучного в суд из-за алиментов.Пока одни с любопытством ждут, чем закончатся громкие разборки между известными артистами, другие переживают о том, как в этот момент себя чувствуют себя их несовершеннолетние дети. А теперь стало понятно, что у школьников все замечательно. Как пишет , накануне они вышли в свет вместе со звездной мамой.Тимофея и Мию заметили в концертном зале "Барвиха Luxury Village", где состоялась премьера спектакля "Эти свободные бабочки". Главную роль в постановке сыграла Агата Муцениеце, а наследники, очевидно, пришли ее поддержать. Судя по всему, разгоревшаяся недавно между родителями драма никак на них не повлияла. Между тем Павла Прилучного в данный момент рядом с детьми нет.Как известно, сейчас звезда "Мажора" вовсю наслаждается отдыхом со своей очаровательной супругой Зепюр Брутян. Ранее "Дни.ру" , что актер покинул страну после судебного иска от Агаты Муцениеце. Павел Прилучный уехал вместе с женой в Дубай, и теперь загорает на местных пляжах.