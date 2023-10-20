Правительство Владимирской области направляет из резервного фонда 88,2 млн рублей на ремонт школы №1 в Лакинске.

Правительство Владимирской области направляет из резервного фонда 88,2 млн рублей на ремонт школы №1 в Лакинске. Соответствующее от 17 октября подписал губернатор региона Александр Авдеев.Реконструкция построенного в 1934 году здания образовательного учреждения была затеяна в прошлом году. Главными задачами стали увеличение количества мест и уход от второй смены.Как сообщают наши коллеги , изначально работы стоили 308 млн рублей, но ремонт осложнялся тем, что школа является объектом культурного наследия регионального значения.В новом конкурсе смогут обучаться 500 школьников. Здесь будут 14 классов, столовая, библиотека, медицинский кабинет и залы. На прилегающей территории оборудуют беговую дорожку и три спортивные площадки.