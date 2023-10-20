Правительство Владимирской области направляет из резервного фонда 88,2 млн рублей на ремонт школы №1 в Лакинске.
Правительство Владимирской области направляет из резервного фонда 88,2 млн рублей на ремонт школы №1 в Лакинске. Соответствующее от 17 октября подписал губернатор региона Александр Авдеев.
Реконструкция построенного в 1934 году здания образовательного учреждения была затеяна в прошлом году. Главными задачами стали увеличение количества мест и уход от второй смены.
Как сообщают наши коллеги , изначально работы стоили 308 млн рублей, но ремонт осложнялся тем, что школа является объектом культурного наследия регионального значения.
В новом конкурсе смогут обучаться 500 школьников. Здесь будут 14 классов, столовая, библиотека, медицинский кабинет и залы. На прилегающей территории оборудуют беговую дорожку и три спортивные площадки.