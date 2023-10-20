Ходьба считается полезным видом активности. Как заявляют эксперты, она даже полезнее и безопаснее бега. Многие убеждены, что каждому человеку нужно проходить десять тысяч шагов в день, ..

Ходьба считается полезным видом активности. Как заявляют эксперты, она даже полезнее и безопаснее бега.Многие убеждены, что каждому человеку нужно проходить десять тысяч шагов в день, чтобы поддерживать свое тело в тонусе. Оказывается, что выполнение такого норматива крайне опасно.Физический реабилитолог, тренер Международной федерации йоги София Агапова считает, что 10 тысяч шагов в день могут навредить нашему телу и даже разрушить его. "Если у вас уже есть боль в суставах ног, пояснице и спине — не начинайте ходить прежде, чем решите проблему. Чрезмерная нагрузка на больное место во время ходьбы в большинстве случаев усугубит состояние и приведет к серьезным последствиям", — цитирует специалиста .