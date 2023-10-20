В ЮВАО обновили старые и создали новые общественные пространства.

В ЮВАО обновили старые и создали новые общественные пространства.В 2023 году в результате благоустройства на юго-востоке столицы созданы новые общественные пространства. Итоги в своем подвел мэр Москвы Сергей Собянин.В сквере у станции метро "Люблино" обновили тропиночно-дорожную сеть и проложили дополнительные маршруты. Вдоль дорожек созданы зоны тихого отдыха с беседками.Также в районе благоустроили "Аллею сказок" с деревянными фигурами 25 персонажений. Специалисты привели в порядок скамейку примирения. Для активного отдыха организовали спортивные и игровые зоны.На месте бывшего пустыря на улице Маршала Кожедуба появилось новое общественное пространство. Там установили детские площадки и создали зоны отдыха. Один из игровых комплексов украсили башенкой со звездами, другую сделали в виде самолета.В Кузьминках провели работы в сквере "Дубовая роща". Там обновили сеть дорожек, установили новые скамейки и дополнительные источники освещения. Специалисты восстановили газон и поменяли лестничный марш.Вдоль улицы Перерва в районе Марьино благоустроили Аллею Ветеранов. В центре появился мемориал с именами воинов – жителей района. В порядок привели тропинки и дорожки, высадили многолетние растения.В парке 850-летия Москвы в Марьине оборудовали большой каток с искусственным льдом. Также специалисты обустроили трехкилометровую лыжную трассу с системой искусственного оснежения."Обновленные старые и созданные новые общественные пространства дают жителям районов ЮВАО еще больше возможностей для отдыха на свежем воздухе", – подчеркнул Собянин.Ранее мэр Москвы благоустройства на востоке столицы.