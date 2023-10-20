В столице усовершенствована система онкологической помощи.

В столице усовершенствована система онкологической помощи.Москва продолжает системную модернизацию системы здравоохранения. На базе крупных многопрофильных клиник формируется новый медицинский каркас, рассказал в своем мэр Москвы Сергей Собянин."Изменили принцип оказания медицинской помощи, внедрили единые алгоритмы и стандарты. Эффективность лечения значительно выросла", – отметил градоначальник.Также усовершенствована система онкологической помощи. Вместо разрозненных отделений в Москве создано пять современных онкоцентров.В 2013 году в столице запустили "сосудистую сеть". Завершается модернизация инфекционной службы. Расширена программа скрининга новорожденных.Продолжается обновление столичных поликлиник. За пять лет модернизировано 40% медицинской инфраструктуры. Капитально отремонтировано более 40 корпусов больниц.Строится многопрофильный лечебный комплекс детской ГКБ святого Владимира, лучевой корпус ММКЦ "Коммунарка", а также лечебно-диагностической комплекс больницы №62 в Сколкове."Всего, с учетом построенного, возведем 1 млн кв. м новых медобъектов. Столько же — отремонтируем", – подчеркнул мэр.Собянин ранее о начале второго этапа модернизации поликлиник. Работы пройдут в 140 зданиях.