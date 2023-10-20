Сотрудники полиции изъяли 5,5 килограммов конопли у 60-летнего жителя Юрьев-Польского...

Сотрудники полиции изъяли 5,5 килограммов конопли у 60-летнего жителя Юрьев-Польского района.Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Юрьев-Польскому в результате проведения оперативных мероприятий обнаружили и изъяли у 60-летнего местного жителя 5,5 килограммов частей конопли.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, весной мужчина заказал в интернете семена конопли, которые затем посадил на заброшенном земельном участке в Юрьев-Польском районе. Когда растения конопли достигли нужного роста, он скосил и развесил у себя в сарае для просушки с целью дальнейшего употребления.В итоге в отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по статье: «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства» (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.Фото freepik.com